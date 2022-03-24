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Главная Ручной инструмент для ковки Ручной универсальный гибочный станок FABTECSBG-40

Ручной универсальный гибочный станок FABTECSBG-40

FABTEC SBG-40 гибка углов, завитков, колец:
Описание
16 551 ₽
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Главное фото
Ручной универсальный гибочный станок FERRUM SBG-40
Ручной универсальный гибочный станок FERRUM SBG-40
Ручной универсальный гибочный станок FERRUM SBG-40
Ручной универсальный гибочный станок FERRUM SBG-40
Ручной универсальный гибочный станок FERRUM SBG-40
Ручной универсальный гибочный станок FERRUM SBG-40
Комплектация
Сертификат производителя
Ручной универсальный гибочный станок FERRUM SBG-40
Ручной универсальный гибочный станок FERRUM SBG-40
Ручной универсальный гибочный станок FERRUM SBG-40
Ручной универсальный гибочный станок FERRUM SBG-40
Ручной универсальный гибочный станок FERRUM SBG-40
Ручной универсальный гибочный станок FERRUM SBG-40
Комплектация
Сертификат производителя

Это оборудование снято с производства и больше не продаётся.

Основные характеристики

Код номенклатуры 37519
Производитель FABTEC
Страна-производитель КНР
Тип привода Ручной

Габариты

Размер упаковки 500х320х230 мм
Вес 23 кг
Вес в упаковке 24 кг

Дополнительные параметры

Гибка прутка 15 мм
Гибка полосы 30x8 мм
Гибка квадрата 13x13 мм

Особенности

  • Ручной универсальный гибочный станок FABTEC SBG-40 предназначен для гибки заготовок из полосы 30х8 мм, квадрата 13х13 мм и прутка диаметром 15 мм;

  • Прочный корпус станка с набором оправок позволяет выполнять гибку по радиусу, гибку на угол и гибку завитков;

  • Оснащен упором для изготовления одинаковых изделий;

  • Имеет защитное антикоррозийное покрытие.

Рекомендации по применению

  • Используется для работы с низкоуглеродистой сталью и цветными металлами;

  • Широко применяется при изготовлении художественных кованых изделий.

Доставка и оплата

Уважаемые клиенты, ознакомьтесь с вариантами подбора, оплаты, получения и ввода в эксплуатацию товара, а также с гарантийными и другими обязательствами.
Как оплатить Как оплатить?
Как получить Как получить?
  • Доставка в любой город России и ЕАЭС нашим грузовым транспортом или транспортной компанией
  • Доставка экспресс-почтой
  • Самовывоз из офиса (до 40 кг.)
  • Самовывоз со склада в г. Лобня
Как запустить Как запустить?
  • Самостоятельно согласно инструкции к оборудованию
  • Бесплатная пуско-наладка оборудования нашим инженером (вы оплачиваете только проезд и проживание)
  • Список подготовительных работ
Важно! Важно!

Вопросы и отзывы

У этого оборудования пока нет вопросов и отзывов.

Задайте свой вопрос

Компания "МОССклад" поставляет Ручной универсальный гибочный станок FABTECSBG-40 во все города России, в том числе в г. Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Пермь, Симферополь, Ульяновск, Казань, Калуга, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград, Самара, Омск, Уфа, Саратов, Красноярск, Владивосток, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Махачкала, Грозный и другие, а также в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.

Продажа оборудования осуществляется на условиях 100% оплаты при наличии его на складе и 50% предоплате при покупке под заказ.

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Технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 ГК РФ.

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