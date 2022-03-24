Это оборудование снято с производства и больше не продаётся.

Используется для работы с низкоуглеродистой сталью и цветными металлами;

Прочный корпус станка с набором оправок позволяет выполнять гибку по радиусу, гибку на угол и гибку завитков;

Ручной универсальный гибочный станок FABTEC SBG-40 предназначен для гибки заготовок из полосы 30х8 мм, квадрата 13х13 мм и прутка диаметром 15 мм;

Доставка и оплата

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Компания "МОССклад" поставляет Ручной универсальный гибочный станок FABTECSBG-40 во все города России, в том числе в г. Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Пермь, Симферополь, Ульяновск, Казань, Калуга, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград, Самара, Омск, Уфа, Саратов, Красноярск, Владивосток, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Махачкала, Грозный и другие, а также в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.

Продажа оборудования осуществляется на условиях 100% оплаты при наличии его на складе и 50% предоплате при покупке под заказ.