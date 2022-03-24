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Основные характеристики
|Код номенклатуры
|37519
|Производитель
|FABTEC
|Страна-производитель
|КНР
|Тип привода
|Ручной
Габариты
|Размер упаковки
|500х320х230 мм
|Вес
|23 кг
|Вес в упаковке
|24 кг
Дополнительные параметры
|Гибка прутка
|15 мм
|Гибка полосы
|30x8 мм
|Гибка квадрата
|13x13 мм
Особенности
Ручной универсальный гибочный станок FABTEC SBG-40 предназначен для гибки заготовок из полосы 30х8 мм, квадрата 13х13 мм и прутка диаметром 15 мм;
Прочный корпус станка с набором оправок позволяет выполнять гибку по радиусу, гибку на угол и гибку завитков;
Оснащен упором для изготовления одинаковых изделий;
Имеет защитное антикоррозийное покрытие.
Рекомендации по применению
Используется для работы с низкоуглеродистой сталью и цветными металлами;
Широко применяется при изготовлении художественных кованых изделий.
Доставка и оплатаУважаемые клиенты, ознакомьтесь с вариантами подбора, оплаты, получения и ввода в эксплуатацию товара, а также с гарантийными и другими обязательствами.
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Компания "МОССклад" поставляет Ручной универсальный гибочный станок FABTECSBG-40 во все города России, в том числе в г. Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Пермь, Симферополь, Ульяновск, Казань, Калуга, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград, Самара, Омск, Уфа, Саратов, Красноярск, Владивосток, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Махачкала, Грозный и другие, а также в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.
Продажа оборудования осуществляется на условиях 100% оплаты при наличии его на складе и 50% предоплате при покупке под заказ.
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